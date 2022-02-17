Горнозаводск, Пермский край, , 08:44 — REGNUM В городе Горнозаводске Пермского края женщина 1956 года рождения получила серьезную травму в результате обрушения наледи с кровли многоквартирного дома. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Сосульки на крышах домов Дарья Драй © ИА REGNUM

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По версии следствия, должностные лица управляющей компании не организовали надлежащий контроль за уборкой снега рабочими с крыши жилого дома. В итоге скопившийся снег упал на проходившую возле дома горожанку. Женщина получила оскольчатый перелом бедра.