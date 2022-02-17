Самара, , 08:47 — REGNUM 34 млн рублей было направлено в 2021 году из бюджета Самарской области на выполнение работ по реконструкции Исторической мечети в Самаре, еще порядка девяти млн рублей внесли благотворители. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мечеть Пресс-служба губернатора Пермского края

Сообщается, что вопрос завершения реконструкции Исторической мечети в Самаре был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Реконструкция этого объекта стартовала несколько лет назад. В мечети укрепили фундамент. К исторической части были пристроены двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет c видом на Волгу и центр города. Специалисты возвели цокольный этаж, в котором разместились инженерные помещения, санузел и гардероб. Мечеть продолжает работать во время проведения реконструкции.

«У нас рабочие трудятся каждый день. И нам удалось практически полностью доделать центральный вход в мечеть, комнату дежурного имама. Закончены почти все помещения в цокольном этаже, прежде всего, комната омовения. Работы сложные, потому что отделку мы выполняем из турецкого мрамора», — приводит пресс-служба слова председателя совета мусульманской религиозной организации «Самарская историческая мечеть» Усмана Илингина.

На втором этаже закончен ремонт помещения для торжеств — комната никаха.

«Мы еще не открылись, но у нас уже большая очередь образовалась на заключение брака», — приводит пресс-служба слова Илингина.

Отмечается, что в настоящее время идет роспись купола, работы ведут самарские художники.

«Здесь готовность 80%. Надписи из Корана все сделаны, сейчас они покрываются сусальным золотом. Мы спешим, потому что в апреле начнется священный для нас месяц Рамазан, и мы хотим эту часть мечети полностью открыть для наших прихожан», — пояснил председатель религиозной организации.

Сообщается, что на фасаде здания очень много лепнины, которая была восстановлена по эскизам 1903 года. Размещено и мозаичные панно.

«Это памятник культурно-исторического наследия многонационального народа нашей земли, место духовной силы, жемчужина областной столицы, которой мы должны помочь засиять вновь. Уникальное здание должно украсить Самару, как это было век назад», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрий Азаров.

Сообщается, что в 2021 году на выполнение работ из средств областного бюджета было направлено 34 миллиона рублей. Еще около девяти млн внесли благотворители.

«Для завершения реконструкции необходима ваша помощь, чтобы мечеть, как сказал Губернатор, действительно стала жемчужиной Самары. Мы тоже должны оставить хороший след в истории для наших потомков», — обратился к представителям бизнеса председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин.

Ранее сообщалось о том, что здание Самаркой исторической мечети было возведено в 1891 году на средства симбирского фабриканта Тимербулата Акчурина. В годы советской власти в здании размещался детский сад. 17 лет назад мечеть возвратили верующим.