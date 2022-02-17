Ургенч, Узбекистан, , 08:43 — REGNUM Ботанический сад создадут в Ургенче, это будет третий подобный объект в Узбекистане. Об этом 17 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на Национальный PR-центр при минтуризма и спорта Узбекистана.

Цветы Ботанического сада Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Ботанический сад будет расположен на берегу канала Шават. Проект создания сада будет основываться на базе флоры Нижнеамударьинского биосферного резервата и редких растений приаральского региона», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что регион, где создается сад, располагается на территории со сложной экологической обстановкой. Поэтому здесь остро стоит вопрос создания зеленой среды.

Хорезмский регион принято разделять на три природные зоны: степную, песчаную, а также прибрежную зону Амударьи и тугайную низменность. Несмотря на экологическую проблему, в регионе насчитывается более 1000 разновидностей растений.