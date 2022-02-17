Кызыл, 17 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанут двое жителей Барун-Хемчикского района 22 и 23 лет по обвинению в убийстве знакомых. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 17 марта 2021 года.

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В тот день четверо односельчан распивали спиртное в частном доме в Кызыле. В ходе гулянки между мужчина произошёл конфликт.

«Прибыв на автомобиле одного из потерпевших к берегу реки Енисей мужчины продолжили ссору, в ходе которой обвиняемые, действуя совместно и согласованно, имевшимися при себе ножами нанесли множественные удары потерпевшим, причинив телесные повреждения, от которых последние скончались на месте», — отметили в управлении.

Затем 22-летний обвиняемый попытался поджечь автомобиль, после чего убежал. Однако машина так и не загорелась, огонь потух сам собой. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.