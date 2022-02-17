Барнаул, 17 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает подробности серьезного пожара, случившегося рано утром, 17 февраля, в одном из домов Барнаула на улице Фомина.

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По оценке спасателей, возгорание было обнаружено с опозданием, огонь успел распространиться по горючим конструкциям на значительную площадь. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар охватил кровлю дома, в условиях плотной застройки была угроза его перехода на соседние строения.

Около часа продолжалась борьба с огнём, 9 единиц техники и порядка 40 человек личного состава участвовали в работе. Сильное задымление и высокая температура осложняли работу спасателей. Было создано два боевых участка, проложена магистральная линия от водоисточника.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года отмечалось, что в Алтайском крае произошло 476 пожаров, из них 315 в жилом секторе.

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