Владивосток, 17 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Силовые структуры во Владивостоке пресекли деятельность мошенников-автоподставщиков и предъявили задержанной семье обвинение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе УМВД Приморья.

40.mchs.gov.ru На месте автоаварии

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В ходе следствия установлено, что с марта по ноябрь 2021 года семья из трёх человек — 46-летние супруги и 23-летний сын, объединившись в группу, инсценировали ДТП, а впоследствии путём обмана получали страховое возмещение убытков.

В семейном автопарке найдены пять автомобилей для использования в фиктивных авариях. После тщательно спланированных ДТП члены семейной ОПГ обращались в страховые компании для получения денег. По предварительной информации, причиненный ущерб составил около 7 млн рублей.

По возбуждённому уголовному делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Суд определил сына и отца в СИЗО, мать — под домашний арест.

Предварительное расследование продолжается. Устанавливается круг потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке установлено, что три местных жителя за 2021 год совершили 32 дорожно-транспортных происшествия с использованием принадлежащих им семи автомобилей.