17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

У преступности нет национальности, плохие люди есть везде. Как и хорошие. Но, по мнению граждан, власть и правоохранители слишком уж лояльно относятся к укоренившимся в России гостям. Тем самым порождая в них чувство безнаказанности и толкая их на очередные преступления.

Александр Комаров, , 09:20 — REGNUM Жилой район Екатеринбурга Сортировочный, где 11 февраля группа мигрантов избила женщину и её дочь, давно известен на Урале как один из криминальных. Здесь живёт много приезжих из-за рубежа. Многие обосновались в этом месте благодаря рынку «Таганский ряд», расцвет которого пришёлся на рубеж XX—XXI веков. Гости пустили здесь корни и стали хозяевами. Перевезли свои семьи и уже здесь, на Урале, обзавелись потомством. Так что Екатеринбург стал для их детей и внуков родным городом, а Россия — родиной.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

История с нападением группы мигрантов на двух женщин вызвала на Урале большой интерес к этой теме. Напомним, что полиция отчиталась только об одном задержанном. Остальные якобы не при делах, просто рядом стояли. Такие белые и пушистые! Интернет-пользователи заметили это несоответствие, и к стражам порядка у них возникли неудобные, но вполне логичные вопросы. К тем самым стражам, на которых часть населения пока ещё надеется и уповает.

В связи с этим издание Е1.ru приводит откровения неких бывших силовиков. Правда, на условиях анонимности. Один аноним заявил журналистам, что этническая преступность на Сортировке чувствует себя вольготно. При этом такая проблема возникла давно, но на неё долгое время закрывали глаза.

«Чуть что натворят серьёзное — сбегают на родину, а по мелочи им помогает диаспора: нанимает адвокатов, продавливает более мягкое наказание. Чуть что — кричат о разжигании национальной розни. С ними полиции сложнее работать, чем с коренными жителями», — сказал экс-силовик.

Он также добавил, что задержанному 17-летнему юноше не грозит реальный срок. Даже несмотря на серьёзный резонанс, он может отделаться штрафом или максимум условным сроком.

Другой бывший силовик-аноним отмечает, что основная часть историй с нападением подростков из числа мигрантов заканчивается ничем. Занимаются такими делами в основном участковые, которые не имеют ни времени, ни возможностей полноценно расследовать их и вести розыск.

«Тем более что прокуратура и суды очень лояльно относятся к несовершеннолетним и почти никогда не арестовывают их по мелким преступлениям», — цитирует его издание.

Район рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге Владислав Фальшивомонетчик

Зачастую юным нарушителям грозит только разговор с родителями. Это в свою очередь приводит к безнаказанности и чувству вседозволенности.

Комментаторы на форуме активно обсуждают произошедшее. Некий igormail предлагает запретить диаспоры на законодательном уровне. «Объединение по национальному признаку должно стать незаконным», — считает гражданин.

А некая Бабуся Ягуся полагает, что полицейские просто не хотят связываться с подобными историями. Ещё один форумчанин предлагает провести массовые проверки законности пребывания иностранцев на территории России. Кстати, буквально в январе после одного из скандалов выявили нарушительницу. Кондукторша, обматерившая пенсионерку и признавшаяся в ненависти к людям, нарушила миграционное законодательство. Суд постановил депортировать её из России.

«После таких новостей прям чувствуется уверенность в завтрашнем дне», — иронизирует пользователь с ником Тасманский дьявол. А некая Гостья считает, что помимо задержанного несовершеннолетнего в компании были и те, кому уже есть 18 лет, и эти граждане должны сидеть за содеянное.

«Если сейчас пострадавшие пойдут на мировое соглашение, возьмут деньги и простят «мальчика», то это совсем развяжет им руки. Нельзя такое прощать. Этих посадят, другим неповадно будет», — надеется гражданка.

«Законодательство в России направлено не на защиту граждан, а на защиту от граждан», — считает некий Антидеградант.

Полиция Duma.gov.ru

Тут в тему будет напомнить, что компания, которая 11 февраля напала на двух женщин, уже давно кошмарит район Сортировки. Об этом в соцсети написал не кто-нибудь, а свердловский губернатор Евгений Куйвашев. По его же словам, полиция обо всём знает.

Форумчане признают, что у преступности нет национальности, плохие люди есть везде. Как и хорошие. Но, по мнению граждан, власть и правоохранители слишком уж лояльно относятся к укоренившимся в России гостям. Тем самым порождая в них чувство безнаказанности и толкая их на очередные преступления.