Париж, 17 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет», пишет Financial Times.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

По его словам, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями «почти устарели или не имеют значения».

«В то время как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий», — отметил министр.

Он также добавил, что «Европа нуждается в гарантиях безопасности и стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает позитивным сигналом готовность Соединенных Штатов и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в странах Европы.

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