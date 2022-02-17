Варшава, 17 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Польши, глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Polskie Radio обвинил руководство ЕС в превышении полномочий и попытках ограничения суверенитета Польши.

Adrian Grycuk Ярослав Качиньский

«Мы имеем дело с превышением полномочий и обманом со стороны властей Евросоюза», — заявил политик, комментируя отказ Суда ЕС в удовлетворении иска Польши против «механизма обусловленности», который ставит использование финансирования из бюджета ЕС в зависимость от соблюдения государствами Евросоюза принципа верховенства права.

Качиньский добавил, что в ЕС «идет процесс поглощения суверенных стран, которому Польша сопротивляется».

Наряду с этим он подчеркнул, что нет речи о выходе Польши из состава ЕС, так как «членство в ЕС в данный момент очень необходимо для будущего Польши и для будущего Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Польша и Венгрия подали иск в Суд ЕС, требуя аннулирования постановления Еврокомиссии о привязывании выплат из бюджета ЕС к исполнению принципа верховенства права в той или иной стране. В иске Польши и Венгрии утверждается, что в договорах ЕС нет надлежащей правовой основы для его принятия, и что Брюссель превышает свои полномочия.

16 февраля стало известно, что Суд ЕС отказал в удовлетворении этого иска.