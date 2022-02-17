Абакан, , 08:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 880 новых носителей коронавируса, выздоровели 2526 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,0; за неделю — 0,9.

По информации республиканского оперштаба, с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 21 763 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Хакасии COVID-19 диагностировали у 909 человек, выздоровели 1808 пациентов.

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