Пекин, , 08:37 — REGNUM Решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) негативно отражается на борьбе с допингом в России. Об этом 17 февраля заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России», — приводит ТАСС слова представителя WADA.

На вопрос, может ли случай с Валиевой осложнить процесс возвращения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, в WADA ответили, что имеют вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело.

Напомним, снятие временного отстранения с Валиевой на Олимпиаде подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля WADA объяснило задержку с оглашением результатов допинг-теста Валиевой тем, что её проба не была отмечена РУСАДА как приоритетная.

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