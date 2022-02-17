Томск, , 08:36 — REGNUM Власти Томской области подали заявку на финансирование строительства второго этапа малого транспортного кольца Томска в рамках бюджетного кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного администрации по итогам встречи замгубернатора Игоря Шатурного с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Томск

На первый этап проекта в 2021 году из федерального бюджета было направлено 1,8 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей. По словам вице-губернатора, строительство «кольца» является приоритетным объектом в развитии Томской агломерации.

«Малое транспортное кольцо позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в агломерации, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров», — отметил он.

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