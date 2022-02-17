Сеул, 17 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Несколько иностранных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Peter Stevens Tesla Model 3

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Tesla, Audi-Volkswagen, Bumhan Mobility и Kiheung Motors. Всего будет отозвано 38 246 транспортных средства четырех моделей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с системой климат-контроля в Tesla Model 3, системой обнаружения пассажиров на переднем пассажирском сиденье в Audi A3 40 TFSI, системой освещения в автобусе E-SKY и программным обеспечением в Harley-Davidson Pan America.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.