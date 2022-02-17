Курган, 17 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Кургане при пожаре в девятиэтажном доме спасены 15 жильцов, из них пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Отряд газодымозащитной службы

Сообщение о возгорании в доме на ул. Пролетарская, 52 поступило вечером 16 февраля. Огнеборцы по прибытию в одной из квартир на втором этаже обнаружили горящие вещи на площади 5 кв.м.

«Сильное задымление создало реальную угрозу жизни жильцов квартир, расположенных на верхних этажах», — сообщает пресс-служба спасателей.

Едкий и густой дым распространился по подъезду и в квартиры по вентиляционной системе. Было принято решение о немедленной эвакуации людей. Сотрудники газодымозащитной службы спасли 15 человек, из них пятеро детей, еще 36 жильцов были эвакуированы.

В ликвидации пожара были задействованы 32 человека личного состава и 10 единиц техники МЧС. Причина пожара, предварительно, связана с электрооборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля кровля жилого многоквартирного дома загорелась в Мурманской области, площадь горения составляет около тысячи квадратных метров.