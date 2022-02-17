Чита, , 08:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 125 463 (+1985 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

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Вместе с тем 106 733 пациента (+1248 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2434 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 158 (+4 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5).

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