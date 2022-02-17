Петропавловск-Камчатский, , 08:33 — REGNUM К агломерациям дальневосточных гектаров на Камчатке будет построена инфраструктура. С такой инициативой на совете глав ДФО при полномочном представителе президента Юрии Трутневе выступил губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Камчатке в 2022 году пообещали выделить федеральное финансирование на строительство дорог с переходным покрытием к дальневосточным гектарам в Елизовском районе — рядом с посёлком Вулканный и в Раздольненском сельском поселении.

«У нас есть пять крупных агломераций, где расположено около 400 гектаров. Благодаря поддержке к ним будут построены подъездные пути, что существенно облегчит фактическое освоение участков пользователями», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой внести изменения в закон о бесплатном выделении гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике. Он потребовал ещё до вступления поправок в силу прекратить «безобразие» с земельными участками на местах.