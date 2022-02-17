Кишинёв, , 08:32 — REGNUM Новый контракт с Газпромом на поставку газа в Молдавию оказался невыгодным из-за антироссийской политики президента республики Майи Санду. Об этом в эфире телеканала «Первый в Молдавии» заявил экс-президент Молдавии Владимир Воронин.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какого чёрта Санду надо было участвовать в Крымской платформе? Поэтому мы сейчас и платим по $800 за тысячу кубометров газа. Нужно уметь вести себя», — сказал Воронин.

Он также обвинил Санду в некомпетентности и в отстранении от решения газовой проблемы. Кроме того, он заявил, что министров в стране берут «с улицы», в результате цены растут, а правительство не работает.

Напомним, срок контракта на поставку в Молдавию газа по льготным условиям закончился в сентябре 2021 года. С новым прозападным руководством страны было заключено соглашение о поставках по плавающей цене, которая зависит от ситуации на европейском энергетическом рынке. В результате в ноябре цена на газ для Молдавии выросла примерно в три раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Молдавии потребовали отставки правительства