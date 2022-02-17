Якутск, 17 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Степень агрессивности безнадзорных собак и количество животных без хозяев начнут определять в Якутии. Соответствующие документы утверждены региональным департаментом ветеринарии, сообщило Якутия.инфо.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

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В документах помимо освидетельствования собаки на агрессивность прописано пожизненное содержания в приюте животных массой более 20 килограмм. Покинуть клетку собака сможет только в том случае, если у неё появится владелец. Определять уровень немотивированной агрессивности животных будет спецкомиссия.

Ещё один документ регламентирует ежегодный подсчёт собак, у которых нет хозяев. Заниматься этим обяжут органы местного самоуправления. На основании подсчёта предлагается принимать решение об отлове животных.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать так, чтобы приоритетом стала жизнь человека, а не собаки, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что выпускать стерилизованных собак на улицу в Москве и в Якутске — это не одно и тоже и отметил, что отправка на улицу животного в — 50 градусов равноценна убийству.