Москва, , 08:30 — REGNUM Горный Алтай является самым чистым регионом России, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», — сказала она РБК.

Лидером по загрязнению воздуха является Красноярский край, где общий общий объем выбросов в атмосферу составляет 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), что равнозначно 30 тыс. вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало федеральную программу в сфере экологического развития и климатических изменений.

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