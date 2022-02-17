Москва, 17 февраля 2022, 08:30 — REGNUM Горный Алтай является самым чистым регионом России, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Лидером по загрязнению воздуха является Красноярский край, где общий общий объем выбросов в атмосферу составляет 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), что равнозначно 30 тыс. вагонов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало федеральную программу в сфере экологического развития и климатических изменений.
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