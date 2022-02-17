Москва, , 08:29 — REGNUM Краснодарский край, Ростовская область и Башкортостан возглавили рейтинг регионов по производительности труда. Его впервые составило Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.

Список из 49 регионов разбит на три части: лидеры, средняя группа и отстающие субъекты. Вне рейтинга оценили регионы, которые вступили в нацпроект в 2021 году.

При подсчете 20 показателей оценивают бинарно, за исключением роста производительности труда. Составители смотрели, как широко в регионе используют программы нацпроекта и сколько предприятий повысили производительность не менее чем на 5%.

В 12 регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране. Там активнее используют программы поддержки нацпроекта. В эту группу вошли Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.

«Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру», — отметил Александр Молодцов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития.

Предприятия регионов средней группы реже прибегают к однопроцентным займам от ФРП и участвуют в программе экспортной акселерации. В числе отстающих всего четыре субъекта, но их от средней группы отделяет один-два балла.

Промежуточные рейтинги производительности труда будут формировать на протяжении года: 30 апреля, 31 августа и 31 декабря. Итоговый рейтинг публикуется не позднее 15 декабря следующего года. Это связано с методикой подсчета производительности труда.

Лидер рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.