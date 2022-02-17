Иркутск, , 08:29 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 17 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7857 человек, причём 15 (+2) из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 217 714 (+2952 за сутки). Это на 97 случаев меньше, чем сутками ранее.

Госпитализированы 3971 (-8 за сутки). В то же время излечились 162 773 пациента (+6895 за сутки). Ещё 625 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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