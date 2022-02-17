Сингапур ввел свободный въезд для жителей двух индонезийских островов
Сингапур, 17 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Сингапур ввел свободный въезд в страну для жителей индонезийских островов Батам и Бинтан, сообщает CNN Indonesia.
Сергей Потеряев
Сингапур
«Сингапур внедрил воздушный коридор. Начиная с 25 февраля, был введен морской коридор из Батама и Бинтана», — заявил посол Индонезии в Сингапуре.
Путешественники не из Индонезии должны были провести семь дней в Батаме или Бинтане, прежде чем въехать в Сингапур.
Между тем путешественникам еще предстоит пройти два теста на COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, число людей, прошедших ревакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 7 505 145 человек.