Москва, , 08:25 — REGNUM В России планируется разработать новый законопроект по регулированию занятости населения, который будет отвечать современным условиям рынка труда. Концепцию нового документа представило Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщает РБК.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

Отмечается, что инициатива призвана обелить теневой рынок труда, определить права самозанятых и работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также улучшить взаимодействие с безработными.

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Концепция не предлагает готовую структуру будущего законопроекта, а лишь обозначает круг проблемных вопросов, пояснили в ведомстве. Как указал директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов, она была представлена Минтрудом в формате беглого сбора мнений, подробности пока не обсуждались. Он подчеркнул, что основная работа над документом ещё впереди и некоторые его пункты могут развернуться на 90 градусов. Предполагается, что законопроект будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года. Так, в частности, Минтруд намерен дать определение теневой занятости, зафиксировать ответственность за неё и полномочия органов власти по борьбе с ней.

Также изменения предполагаются и тех, кто получает пособия по безработице. Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы обязательной частью процедуры. На сегодняшний день назначение пособия от него не зависит. По плану ведомства, при невыполнении предписаний выплата по безработице начисляться не будет.

Для самозанятых и работающих по ГПХ на цифровые платформы (например, «Яндекс») ведомство планирует проработать режим работы и отдыха и социальные гарантии.