Самара, 17 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Еще три рынка намерены открыть в текущем году в Самаре. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина на совещании в правительстве Самарской области.

Рынок

Сообщается, что в настоящее время в Самаре работают 16 сельскохозяйственных ярмарок, в которых обустроено 886 торговых мест, в том числе восемь муниципальных ярмарок на 511 торговых мест и восемь коммерческих ярмарок на 375 мест.

Пресс-служба областного правительства приводит слова Лапушкиной, которая сообщила, что весной 2022 года в городе планируется открыть еще три муниципальные ярмарки на 105 торговых мест.

Торговые площадки планируется обустроить в Железнодорожном районе на пересечении улиц Пензенской и Владимирской, в Советском районе на улице Партизанской и в Кировском районе, на улице Советской.

Сообщается, что осенью прошлого года в ярмарках участвовало 197 местных сельхозпроизводителей. Сейчас свою продукцию реализовывает 21 сельхозпроизводитель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области действуют 130 ярмарок регулярного проведения в которых обустроены более 11 тысяч торговых мест.