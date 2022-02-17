Москва, 17 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. После однодневного перерыва цена нефти марки Brent на Московской бирже уверенно возобновила рост 16 февраля, подорожав к вечеру более чем на 2% до $95 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, по данным американского министерства энергетики, неожиданно выросли на 1,12 млн баррелей, хотя аналитики, наоборот, предсказывали снижение запасов на 1,57 млн.

Однако объёмы запасов сырой нефти на нефтебазе в Кушинге и запасы бензина и дистиллятов в США упали более чем на 1 млн баррелей по каждой из товарных категорий, что, видимо, и поддержало покупателей нефтяных фьючерсов.

Тем временем Международное энергетическое агентство продолжает призывать ОПЕК+ к увеличению добычи нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос, посылая тем самым нефтяному рынку дополнительные «бычьи» сигналы.

Уровень сопротивления для цены Brent сейчас находится около $95,30 за баррель, при его пробитии цене нефти будет открыт «полёт» до $97−98, но сначала нужно закрепиться выше указанного уровня сопротивления.

Сегодня, 17 февраля, утром мировые цены на нефть снижаются. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,94%, до $93,92 за баррель, на нефть WTI — на 0,97%, до $92,75 за баррель.

На сегодняшний день ожидаются колебания цены на нефть марки Brent в коридоре $94−96 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть выросли почти до $94,50 на опасении сокращения запасов