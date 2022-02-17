Сеул, 17 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в декабре 2021 года составил 3,61 квадрлн вон (~$3,01 трлн), что на 0,7% больше по сравнению с ноябрем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 13,2%. Темпы роста в годовом исчислении оказались самыми высокими с ноября 2008 года.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.