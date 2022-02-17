Благовещенск, 17 февраля 2022, 08:24 — REGNUM В Благовещенске ученики школы №22 теперь не стоят в очереди, чтобы пообедать. Еду они получают из специальных ящиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе мэрии города.
Читайте также: В Приамурье школьные столовые заменят на кафе
В столовой учреждения образования установлен «обедомат», — устройство с ячейками, которые открываются специальным образом. Получить еду школьники могу, воспользовавшись банковской картой или пин-кодом. Блюда для ребёнка родители могут заказывать и контролировать самостоятельно. Аналогичную систему питания намерены внедрить во всех школах Благовещенска.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе министерство образования и науки Амурской области анонсировало модернизацию школьных столовых. Их превратят в кафе с целью развить в детях культуру питания.