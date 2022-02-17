Благовещенск, 17 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Благовещенске ученики школы №22 теперь не стоят в очереди, чтобы пообедать. Еду они получают из специальных ящиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе мэрии города.

Школьная столовая

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В столовой учреждения образования установлен «обедомат», — устройство с ячейками, которые открываются специальным образом. Получить еду школьники могу, воспользовавшись банковской картой или пин-кодом. Блюда для ребёнка родители могут заказывать и контролировать самостоятельно. Аналогичную систему питания намерены внедрить во всех школах Благовещенска.

«Мы решили несколько актуальных вопросов. Во-первых, дети постоянно теряли идентификаторы — карточки для турникета. Теперь за счет модернизации системы через турникет можно пройти с помощью смартфона или банковской карты. Во-вторых, заработала более удобная система с «обедоматом». Школьникам не нужно стоять в очереди, можно забрать блюдо, когда угодно, а заказать его, например, еще с вечера. А родители могут быть уверенными, что ребенок потратит деньги не на чипсы, а на здоровую горячую еду», — отметил руководитель МИП БГПУ «Интеллектуальные технологии» Кирилл Юшан.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министерство образования и науки Амурской области анонсировало модернизацию школьных столовых. Их превратят в кафе с целью развить в детях культуру питания.