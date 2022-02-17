Баку, 17 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 16 февраля выявили 7148 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 18 346 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 759 753 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 703 952 человека, в том числе 7387 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 46 674 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9127 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 4687 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 682 тестов. Выздоровевшими медики признали 6506 человек. Смерть наступила у 28 пациентов с диагнозом COVID-19.