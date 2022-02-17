Майнц, Германия, 17 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech создала модульный завод для выпуска вакцин под названием Biontainer. Материалы для его строительства помещаются в транспортные контейнеры, которые будут отправлены в Африку в виде сборочных комплектов. Это поможет сократить отставание развивающихся стран по уровню вакцинации населения. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Благодаря прототипу завода немецкая фирма сможет выполнить свое обещание Руанде, ЮАР, Сенегалу и Африканскому союзу обеспечить производство мРНК-вакцины в Африке. Первый контейнер планируется отправить на континент во второй половине года, говорится в заявлении BioNTech. Комплект для строительства завода, размещенный 12 контейнерах длиной 12 метров. Производство вакцины должно начаться на новых предпринятых примерно через 12 месяцев после поставки сборочных материалов.

BioNTech представила прототип заводам президентам Сенегала, Ганы и Руанды и другим высокопоставленным лицам, среди которых был и Генеральный директор ВОЗ на своей основной площадке по производству вакцин в Марбурге, Германия. Такие предприятия могут быть использованы для производства мРНК-вакцин против других заболеваний, таких как малярия или туберкулез.

Сотрудники BioNTech будут осуществлять управление предприятием на начальном этапе, поскольку компания обучает местных сотрудников, чтобы они смогла взять на себя сложную процедуру изготовления вакцины, которая, как утверждается, состоит из 50 тыс. этапов.

BioNTech в партнерстве с американской фармацевтической компанией Pfizer разработала наиболее широко используемую в западном мире вакцину от COVID-19, известную под названием Comirnaty.