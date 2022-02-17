Тбилиси, 17 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Непоследовательность действий и заявлений лидеров оппозиционных партий Грузии вводит их избирателей в недоумение. Об этом заявила лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире телеканала PalitraNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Нино Бурджанадзе

Она прокомментировала призыв депутатов парламента республики от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) к властям вернуть избирательные списки, которые оппозиционные партии отозвали ещё в 2020 году. Бурджанадзе отметила, что «националы» также не раз объявляли бойкот парламенту, а потом соглашались войти в него.

«То входят, то не входят, то выходят, то не выходят, то аннулируют списки, то требуют их восстановить. Народ уже с ума от этого сошел. Сторонники оппозиции еще хорошо держатся», — сказала лидер «Демократического движения».

Сама Бурджанадзе считает, что бойкот парламенту, объявленный оппозиционными партиями осенью 2020 года, нельзя было отменять. Она также уверена, что оппозиционные партии должны были не только отозвать избирательные списки, но и сдать мандаты, протестуя против «сфальсифицированных выборов».

Стоит отметить, что партия «Демократическое движение» на выборах 2020 года не получила ни одного места в парламенте, набрав менее 1% голосов.