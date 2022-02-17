Брюссель, 17 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В случае обострения ситуации вокруг Украины в Европейский союз могут массово начать прибывать беженцы из этой страны. Об этом 17 февраля говорится в обращении депутата Европарламента от Румынии Николае Штефануцы.

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Как отметил в обращении, которое приводит RT, евродепутат, в настоящее время около восточной украинской границы якобы находится «около 130 тыс. российских военнослужащих, готовых угрожать суверенитету соседнего государства».

«Как следствие, это может привести к прибытию в ЕС большого количества украинских беженцев», — отметил Штефануца.

Также он поинтересовался, какого рода меры собираются принять профильные ведомства ЕС для того, чтобы сообщество не было «застигнуто врасплох или выбито из колеи» в случае возникновения такой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины утром 17 февраля пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).