17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 08:52 — REGNUM Очередная дата российского вторжения на Украину, назначенная западными политиками и СМИ, прошла, но танки России снова проигнорировали это событие. Впрочем, это не смутило этих политиков, которые продолжили запугивать обывателей тем, что всё ещё впереди.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем временем жители Италии приходят во всё большее недоумение от происходящего. Наиболее популярная среди пользователей соцсетей версия заключается в том, что Вашингтон всеми силами пытался устроить пожар войны, но у него пока не получается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бедный Байден, он так хотел войны, а её нет…» — иронизирует Леонардо Б.

«Когда ты Джо Байден, а Путин до сих пор не вторгся на Украину» — написал Андреа Б, прикрепив фотографию всматривающегося в горизонт Мистера Бина.

«Американцы со своими галлюцинациями уничтожили половину мира, а нам приходится платить по счетам», — пишет Адреана К.

«Аналитикам ЦРУ можно пожелать меньше пить», — заметила Кристиана Б.

«Попытка спровоцировать войну, чтобы выбраться из пропасти, в которой он (Байден, прим. ИА REGNUM) заслуженно оказался, потопит его быстрее», — считает Роберта Л.

«Путин сказал своему пресс-секретарю Пескову об истерии западной прессы: «Они случайно не сказали, когда начинается война?» Нет, это не моя шутка. Об эпизоде сказал сам Песков. Для России Запад стал просто посмешищем», — рассказал Рикардо С.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Британцы сказали, что всё произойдёт сегодня, в 2 часа ночи. Все сидели перед телевизорами, чтобы увидеть, насколько смешными становятся Запад, НАТО и американцы», — шутит Мирко.

«В эти дни мы стали свидетелями сцены обычного безумия американцев, наших великих специалистов в области информации, НАТО и всей Европы. Пока Россия проводила обычные военные учения на своих границах…» — добавил Максимилиано Т.

«Я не доверяю ни Путину, ни Байдену. Но я считаю, что не хотеть военных баз вплотную к своим границам — более чем легитимно. Так же как США 60 лет назад с Кубой», — заключил Джанни С.

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