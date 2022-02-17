Уагадугу, , 08:45 — REGNUM Военный лидер Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Дамиба был приведен к присяге в качестве президента через несколько недель после успешного государственного переворота. Новый глава государства пообещал разобраться с растущей нестабильностью, которая помогла свергнуть его предшественника. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Дамиба возглавил военную хунту, которая 24 января свергла Роха Каборе из-за его неспособности прекратить нападения исламистских группировок, в результате которых погибли тысячи людей, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Буркинийский подполковник начал свою речь на церемонии инаугурации минутой молчания в память о гражданах страны и военнослужащих, погибших в борьбе с боевиками. Срок его пребывания у власти не был уточнен.

«Чтобы… одержать победу над противником, будет необходимо… встать с колен и убедить себя в том, что у нашей страны есть более чем достаточно средств для достижения победы в этой войне», — заявил Дамиба.

Новый президент Буркина-Фасо обязался провести реорганизацию вооруженных сил для укрепления связей между разведывательными и полевыми войсками, а также повысить гибкость тыловых подразделений. Он также пообещал бороться с коррупцией, деполитизировать государственное управление и выстраивать сотрудничество с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Военный переворот в Буркина-Фасо последовал за аналогичными захватами власти в Мали, Гвинее и Чаде, произошедшими в последние два года. В прошлом месяце ЭКОВАС приостановило членство Буркина-Фасо после госпереворота, но не стало вводить против страны санкции, как это было сделано в отношении Мали и Гвинеи.