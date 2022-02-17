Лесозаводск, Приморский край, 17 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Лесозаводске начата проверка по факту смерти двухмесячного ребенка при невыясненных обстоятельствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

StockSnap Младенец

Читайте также: После смерти младенца в больнице Ачинска возбуждено уголовное дело

На данный момент установлено, что 16 февраля в органы предварительного расследования поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка при невыясненных обстоятельствах.

Проверка прокуратуры выявила, что родители не владеют ситуацией о причинах и обстоятельствах смерти малыша — они в это время были заняты застольем.

Также выяснилось, что мать ребёнка в декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ввиду наличия оснований полагать, что нахождение в семье старшего ребёнка не безопасно, трехлетнюю девочку отправили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в медицинском учреждении города Ачинска.