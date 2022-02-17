Могадишо, , 08:48 — REGNUM Боевики террористической группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на несколько полицейских участков и контрольно-пропускных пунктов в столице Сомали городе Могадишо. Событие произошло в преддверии подготовки президентских выборов, проведение которых откладывается уже долгое время. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Как сообщил сомалийский государственный телеканал, в результате двух атак в районе Кахда и Дарасалам погибло пять человек, двое из которых — годовалые дети.

Боевики, связанные с группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часто совершают нападения на правительство. На прошлой неделе был совершен рейд на микроавтобус, перевозивший делегатов, участвующих в предстоящих выборах.

Представитель «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдиасис Абу Мусаб заявил, что боевики нанесли удары по правительственным объектам в четырех районах столицы и еще в одном районе на окраине. По его словам, террористы захватили правительственные объекты инфраструктуры, военную технику и оружие.

Министр внутренней безопасности Сомали Абдуллахи Нор написал в Твиттере: «Террористы атаковали пригороды Могадишо и нацелились на наши полицейские участки и контрольно-пропускные пункты. Принятые нами меры безопасности одолели врага».