Нью-Дели, 17 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Не менее 13 женщин погибли после падения в глубокий колодец в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, 17 февраля сообщает издание The Indian Express.

Tookapic Колодец

Инцидент произошел 16 февраля в районе Кушинагар во время свадебной церемонии. Несколько участниц мероприятия сидели на крышке колодца, которая переломилась от нагрузки.

11 женщин погибли на месте, а две другие скончались в больнице. Кроме того, при падении пострадали еще три местные жительницы. Медики борются за их жизни. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования семьям жертв и пожелал выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Марокко умер пятилетний мальчик, который упал в узкий колодец глубиной 32 метра. После нескольких дней спасательной операции ребенка удалось вызволить, но он скончался в больнице.