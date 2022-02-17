Токио, 17 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Япония должна присоединиться к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины, заявил глава японского правительства Фумио Кисида. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

«По мере того как напряженность сохраняется, никакой вариант развития событий не станет неожиданностью. Наша страна также должна приложить усилия для снижения напряженности путем дипломатии», — заявил он.

Кисида добавил, что японские власти не исключают введения санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, Япония может наложить ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров, а также заблокировать активы российских компаний и физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что глава японского МИД Ёсимаса Хаяси намерен посетить встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» (G7). Он добавил, что на мероприятии будет обсуждаться вопрос ситуации вокруг Украины «с различных ракурсов».