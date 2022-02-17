Красноярск, 17 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Красноярском крае за неделю с 4 по 11 февраля подорожало дизельное топливо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в Красноярскстате, дизтопливо за указанный период выросло в цене на 0,30 рубля — с 59,15 до 59,45 рубля за литр (средние потребительские цены). Кроме того, незначительно подорожал бензин АИ-92 — с 47,58 до 47,59 рубля за литр.

По данным статистиков, цены на бензин АИ-95 и АИ-98 за неделю не изменились (50,82 и 60,26 рубля за литр соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 4 по 11 февраля выросла на две копейки.

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