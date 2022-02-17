Братислава, , 07:44 — REGNUM Тарифы на электричество для населения в Словакии будут заморожены до 2024 года, 16 февраля передало Словацкое радио.

Лампочка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующих договоренностей достигли власти страны и национальные энергетические компании. Правительство Словакии также отозвало из парламента законопроект о повышении налогов для организаций, вырабатывающих электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января правительство Венгрии установило фиксированные цены на шесть продуктов питания: сахар, пшеничную муку, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко с жирностью 2,8%. До это венгерские власти заморозили стоимость бензина и начали снижать тарифы за коммунальные услуги.

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