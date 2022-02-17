«Зоошизанутые» — зоозащитники обиделись на депутата Якутии
Якутск, 17 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Зоозащитники из Липецка пожаловались на депутата Госсобрания Якутии Павла Ксенофонтова («Единая Россия») главе республики Айсену Николаеву и в региональный парламент. Активисты считают, что народный избранник повёл себя неэтично и разжигал вражду между разными слоями населения, сообщило News.Ykt.ru.
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Зоозащитники недовольны постом, который депутат опубликовал в своём телеграм-канале, употребив слово «зоошизанутые».
»Такие эпитеты, как «зоошизики», не являются научно обоснованным медицинским термином, они носят оскорбительный характер, а из уст государственного деятеля выглядят как призыв к обществу относиться к зоозащитникам как к лицам, имеющим психические расстройства и несущим угрозу обществу», — считают активисты.
Они также возмущены тем, что Павел Ксенофонтов обвинил их в травле собак в Якутске с целью провокации. Зоозащитники просят главу Якутии и спикера регионального Госсобрания оценить поведение депутата и обязать его извиниться.
Как сообщало ИА REGNUM, Павел Ксенофонтов считает расходы мэрии Якутска на содержание бродячих собак слишком большими. По его данным, на эти цели из бюджета города потратят не менее 70 млн рублей.