Якутск, 17 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Зоозащитники из Липецка пожаловались на депутата Госсобрания Якутии Павла Ксенофонтова («Единая Россия») главе республики Айсену Николаеву и в региональный парламент. Активисты считают, что народный избранник повёл себя неэтично и разжигал вражду между разными слоями населения, сообщило News.Ykt.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

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Зоозащитники недовольны постом, который депутат опубликовал в своём телеграм-канале, употребив слово «зоошизанутые».

»Такие эпитеты, как «зоошизики», не являются научно обоснованным медицинским термином, они носят оскорбительный характер, а из уст государственного деятеля выглядят как призыв к обществу относиться к зоозащитникам как к лицам, имеющим психические расстройства и несущим угрозу обществу», — считают активисты.

Они также возмущены тем, что Павел Ксенофонтов обвинил их в травле собак в Якутске с целью провокации. Зоозащитники просят главу Якутии и спикера регионального Госсобрания оценить поведение депутата и обязать его извиниться.

«Когда некоторые радикальные зоозащитники оскорбляли руководство города, правительство Якутии, нашу общественность, они почему-то про этику забывали. Вот уже более трех лет наше республиканское общество находится под большим прессингом таких ненормальных людей. Они перешли всякую грань, даже якобы закладывали бомбу в здании мэрии», — счёл странным недовольство активистов депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Ксенофонтов считает расходы мэрии Якутска на содержание бродячих собак слишком большими. По его данным, на эти цели из бюджета города потратят не менее 70 млн рублей.