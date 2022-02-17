Красноярск, , 07:31 — REGNUM Свежие помидоры и свёкла подорожали в Красноярском крае за прошедшую неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в Красноярскстате.

Свекла ghostwor1d

По данным статистиков, значительнее всего за указанный период выросли в цене фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 6,93% или на 36,13 рубля). Средняя цена на 11 февраля — 557,40 рубля за кг.

Свежие помидоры стали дороже на 2,38% (на 5,84 рубля — до 251,58 рубля за кг), свёкла — на 1,86% (на 0,97 рубля — до 53,11 рубля за кг).

В то же время в Красноярском крае за неделю снизились цены на куриные яйца (на 1,37%), поваренную соль (на 1,31%) и мясные консервы для детского питания (на 1,20%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 5 по 11 февраля выросли в среднем на 0,13%.

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