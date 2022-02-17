Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 февраля разнонаправленно. В символическом плюсе остался S&P 500.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 54,57 пункта (0,16%), до уровня 34 934,27 пункта. S&P 500 подорожал на 3,94 пункта (0,09%), до уровня 4475,01 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 15,66 пункта (0,11%), до уровня 14 124,09 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,59 (1,73%), до уровня $93,66 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 февраля ростом на фоне снижения геополитических рисков.

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