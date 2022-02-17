Владивосток, , 07:31 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия пассажирского транспорта («ВПОПАТ №1») Руслана Самигуллина, ему вменяют статью получение должностным лицом взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Взятка 34.мвд.рф

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По версии следствия, в октябре 2021 года руководитель МУПа получилот предпринимателя 200 тыс. рублей за предоставление в обход закона в аренду гаражных боксов, которые являются муниципальной собственностью. При этом договор на аренду заключён не был.

Расследование уголовного дела продолжается. Самигуллин назначен директором «ВПОПАТ №1» в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске по подозрению в получении взятки задержан замглавы одного из управлений мэрии.