Южно-Сахалинск, , 07:25 — REGNUM Возгорание произошло в автомобиле в селе Углезаводск в Долинском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, пожар произошел в районе дома № 19 по улице Новой. Спасатели прибыли спустя три минуты после поступления сигнала о возгорании. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. От огня оказалось повреждено подкапотное пространство автомобиля. Местное информагентство Сах.ком предполагает, что причиной возгорания был поджог, совершенный на бытовой почве. Тем не менее официальных подтверждений этой информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Ростовской области за сутки потушили два горящих автомобиля. Пострадавших в результате происшествий не было. Причины пожаров также не назывались.