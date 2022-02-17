Ашхабад, , 07:24 — REGNUM Вторым кандидатом на президентских выборах в Туркмении стал представитель Аграрной партии республики, заместитель главы Марыйской области Агаджан Бекмырадов. Об этом 16 февраля сообщили пресс-службе центральной избирательной комиссии страны.

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе заседания ЦИК Туркмении новый претендент на президентский пост получил соответствующее удостоверение. Аграрная партия утвердила его своим кандидатом на внеочередном съезде 15 февраля. Другим зарегистрированным кандидатом на президентских выборах является Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на заседании Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что решил «дать дорогу молодым» и уступить свой пост более молодому президенту.

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