Якутск, , 07:45 — REGNUM С 2022 года для якутян предусмотрели компенсацию 90% стоимости адаптирования автомобилей для заправки газом. Соответствующее постановление принято в республике в связи с ростом цен на бензин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минпромгеологии Якутии.

Природный газ в качестве моторного топлива Gazprom.ru

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Жителям Якутии предлагают оплатить только 10% стоимости перевода техники на газ, остальная часть будет перечисляться из регионального бюджета в виде субсидий. Деньги будут получать компании, которые занимаются переоборудованием авто. Для тех, кто станет пользоваться газовым топливом, также предусмотрено снижение налога на автомобиль.

«При существующих ценах на моторное топливо и при поддержке государства переход на газ станет в 2−3 раза дешевле. Глава республики не раз обозначал задачу по переходу на экологичное, экономное топливо и поддержал наши меры по увеличению количества автомобилей на газу. Главное, что это позволит снизить расходы граждан», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александра Амирагяна, цена перевода машины на компримированный газ или метан зависит от класса транспортного средства и составляет примерно 50−100 тыс. рублей.