Находка, Приморский край, , 09:32 — REGNUM В рамках нацпроекта «Производительность труда» в морском рыбном порту города Находки началась реконструкция участка средств малой механизации (СММ), выбранного в качестве эталонного в проекте по улучшению. Работы проводятся при участии рабочей группы и контроле специалистов регионального центра компетенций в сфере производительности труда Приморья (РЦК), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Мы рады, что все больше приморских предприятий вступают в нацпроект и будут повышать производительность труда при господдержке. Работа федеральных и региональных экспертов, а также обучение на «Фабрике процессов» для бизнеса абсолютно бесплатны. Такая поддержка поможет приморским компаниям не только сократить потери на производстве, но и в будущем открывать для себя новые направления и получать новые заказы из других регионов России. Нацпроект дает предприятиям возможность улучшать их экономику, а вместе с этим и экономику всего края», — сказала министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

По словам экспертов РЦК, в настоящий момент идёт полная замена старого разрушенного бетонного покрытия на новое с применением армирования. Установлены дополнительные посты зарядки электропогрузчиков. После окончания бетонных работ начнется установка новых стеллажей для зарядки батарей электропогрузчиков. Это увеличит количество одновременно заряжаемых машин, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное ведение погрузочно-разгрузочных работ в порту.

«Кроме того, внедряется система выдачи и приемки средств малой механизации через введение электронного журнала с отметкой через цифровой пропуск», — прокомментировал главный механик порта Иван Мучкин.

Региональный центр компетенций — оператор национального проекта «Производительность труда». Специалисты оказывают адресную помощь предприятиям-участникам проекта, помогают компаниям внедрить технологии, инструменты бережливого производства, ведут контроль.

«Приморье — один из первых в стране регионов, который запустил механизм мониторинга за реализацией нацпроектов и получения обратной связи от населения — через институт общественных наблюдателей. Участники нацпроекта получают доступ к различным мерам поддержки — как федеральным, так и региональным, от экспертного сопровождения до льготного кредитования», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Хабаровского края, благодаря нацпроекту «Производительность труда», стали доступны возможности учебной производственной площадки «Фабрика процессов», созданной по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК). Успехи в обучении уже делают международный аэропорт Хабаровска, Амурский судостроительный завод, Дальэнергомаш, Хабаровский судостроительный завод, а также Вагоноремонтный завод, расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре.