Канберра, 17 февраля 2022, 07:14 — REGNUM Премьер-министры Австралии и Великобритании, Скотт Моррисон и Борис Джонсон, в ходе переговоров в онлайн-формате договорились о скоординированных действиях, направленных на снижение выбросов парниковых газов к 2030 году и достижение к 2050 году нулевых показателей. Об этом 17 февраля сообщает канцелярия главы австралийского правительства.
В качестве ориентира для совместных действий по борьбе с изменением климата использовалась позиция Климатического пакта Глазго и Парижского соглашения, нацеленная на удержание роста глобальной среднегодовой температуры на уровне не выше 1,5 градуса по Цельсию.
В качестве долгосрочной стратегии, стороны договорились ускорить развитие технологий, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), специализированного межправительственного учреждения ООН в области метеорологии, Петтери Таалас заявил, что наблюдаемое в настоящее время глобальное потепление является самым сильным за последние 200 тысяч лет.
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