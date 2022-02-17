Мурманск, , 07:11 — REGNUM Кровля жилого многоквартирного дома загорелась в Мурманской области, площадь горения составляет около тысячи кв. метров. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 05:50 по местному времени. Загорелся жилой дом в посёлке Видяево, расположенный на улице Центральной. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что произошло возгорание кровли жилого дома, общей площадью около тысячи кв. метров.

Из горящего здания было эвакуировано 16 человек. К ликвидации пожара были привлечены 30 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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